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Вибух боєприпасів на Харківщині: люди масово покидають домівки

На виїзді з Балакії утворився великий затор
З Балаклії на Харківщині, де горить найбільша в Україні база озброєння, йде величезний потік машин - люди поспішно залишають свої домівки
Вибух боєприпасів на Харківщині: люди масово покидають домівки Фото: glavnoe.ua

"На автозаправках під Балаклією - великі черги, люди спішно залишають домівки", - кажуть місцеві жителі, повідомляє glavnoe.ua.

За їхніми словами, з Балаклії йде величезний потік машин, виїхати практично неможливо.

У напрямку с. Петрівське з Балаклії утворився затор - величезний потік машин, авто стоять буквально впритул.

Одразу після виникнення пожежі мешканці будинків, розташованих поблизу епіцентру вибухів, перечікували у бомбосховищах. У районах, наближених до військових складів, практично не залишилося вікон з цілим склом.

У прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що наразі до ліквідації пожежі на базі зі зброєю у Харківській області залучено 250 рятувальників.

Окрім того, за словами заступник начальника зв'язків із громадськістю ЗСУ Юзефа Венсковіча, станом на 8:00 загиблих і постраждалих внаслідок пожежі на базі озброєння в Балаклії, що на Харківщині, немає.

Через пожежу на базі зі зброєю Держприкордонслужба посилила охорону східної ділянки кордону.

Нагадаємо, що в ніч на четвер почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від Балаклеї Харківської області.

У Балаклії оголосили евакуацію. Людей вивозять у села Савинці та Шевелівку, а також у Лозову, Нову Водолагу, Мілову, Шевченкове.

У свою чергу головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів на складах боєприпасів поблизу міста Балаклея у Харківській області, за попередніми даними, є диверсія.

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23 03 2017 08:39
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