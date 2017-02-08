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Вибух боєприпасів в Абхазії: Відомо про 60 жертв

Серія вибухів припинилася
На військових складах біля селища Приморське в окупованій Абхазії (Грузія) спочатку сталася пожежа, потім пролунали вибухи. На місце події виїхали три гарнізони пожежників.
Вибух боєприпасів в Абхазії: Відомо про 60 жертв Вибух Абхазія

Вибухи на складі боєприпасів так званого міністерства оборони невизнаної Абхазії вже припинилися, кількість потерпілих, за попередніми даними, 60 осіб.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на місцевих "чиновників".

Згідно з повідомленням, наразі силовики проводять огляд місця інциденту для того, щоб детально розібратися в причинах події.

За інформацією видання, на території складу кілька будівель (одна з них з боєприпасами) пошкоджені дуже сильно, проте ніхто з військовослужбовців, які охороняли об'єкт, не постраждав.

Всього в результаті вибухів постраждало 60 осіб. "У Гудаутську районну лікарню доставлено 42 людини, в Сухумську республіканської лікарні - 11. З них госпіталізовано 27 осіб: п'ятеро прооперували, їх стан стабільно важкий. В інших осколкові поранення середнього ступеня тяжкості", - зазначили в моз невизнаної республіки.

Нагадаємо, сьогодні посольство Росії в Дамаску (Сирія) опинилося під мінометним обстрілом.

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02 08 2017 23:55
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