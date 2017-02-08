Вибух боєприпасів в Абхазії: Відомо про 60 жертв

На військових складах біля селища Приморське в окупованій Абхазії (Грузія) спочатку сталася пожежа, потім пролунали вибухи. На місце події виїхали три гарнізони пожежників.

Вибухи на складі боєприпасів так званого міністерства оборони невизнаної Абхазії вже припинилися, кількість потерпілих, за попередніми даними, 60 осіб.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на місцевих "чиновників".

Згідно з повідомленням, наразі силовики проводять огляд місця інциденту для того, щоб детально розібратися в причинах події.

За інформацією видання, на території складу кілька будівель (одна з них з боєприпасами) пошкоджені дуже сильно, проте ніхто з військовослужбовців, які охороняли об'єкт, не постраждав.

Всього в результаті вибухів постраждало 60 осіб. "У Гудаутську районну лікарню доставлено 42 людини, в Сухумську республіканської лікарні - 11. З них госпіталізовано 27 осіб: п'ятеро прооперували, їх стан стабільно важкий. В інших осколкові поранення середнього ступеня тяжкості", - зазначили в моз невизнаної республіки.

Нагадаємо, сьогодні посольство Росії в Дамаску (Сирія) опинилося під мінометним обстрілом.