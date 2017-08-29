Вибух боєприпасу поблизу Дніпра: осколками поранено чотирьох дітей Діти гралися на подвір'ї

Четверо дітей віком 7-10 років отримали травми через вибух боєприпасу в місті Підгородному, яке розташоване за три кілометри на північ від Дніпра.

Фото: Informator.media

Поліція повідомляє, що діти гралися у подвір'ї, коли стався вибух. Одна дитина отримала осколкові поранення живота, ще одній відірвало кінцівку. Двоє інших дітей у менш тяжкому стані, але їм також знадобилася допомога лікарів. Поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпасу. Працюють слідчі. Нагадаємо, 9 серпня в селі Велика Знам'янка Запорізької області в результаті вибуху загинув семирічний хлопчик, який спробував розібрати знайдений на вулиці предмет.

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