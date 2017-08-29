CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧетверо дітей віком 7-10 років отримали травми через вибух боєприпасу в місті Підгородному, яке розташоване за три кілометри на північ від Дніпра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух боєприпасу поблизу Дніпра: осколками поранено чотирьох дітей
Діти гралися на подвір'ї
Фото: Informator.media
Поліція повідомляє, що діти гралися у подвір'ї, коли стався вибух.
Одна дитина отримала осколкові поранення живота, ще одній відірвало кінцівку. Двоє інших дітей у менш тяжкому стані, але їм також знадобилася допомога лікарів.
Поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпасу. Працюють слідчі.
Нагадаємо, 9 серпня в селі Велика Знам'янка Запорізької області в результаті вибуху загинув семирічний хлопчик, який спробував розібрати знайдений на вулиці предмет.
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