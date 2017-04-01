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Вибух будинку в Сумах спричинили умисні дії пенсіонера

Зараз він у лікарні, він уже зізнався у вчиненому
Поліція встановила, що вибух в багатоповерхівці в Сумах влаштував пенсіонер. Він навмисне відкрив вентилі газової плити і запалив сигарету.
Вибух будинку в Сумах спричинили умисні дії пенсіонера Фото: facebook.com/vladislav.filatov.98

"Один з жителів будинку, власник квартири на сьомому поверсі, 59-річний чоловік, знаходиться на постійному обліку у психіатра з відповідним діагнозом, після сімейної сварки умисно відкрив на кухні вентилі газової плити, напустив у приміщення газу і підпалив цигарку", - повідомили в прес-службі управління Національної поліції у Сумській області.

В результаті вибуху загинула його сусідка, яка мешкала поверхом нижче, 64-річна пенсіонерка.

Сам чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні з травмами голови та термічними опіками обличчя, голови, грудної клітки, рук, ніг - загальною площею близько 20 % поверхні тіла, 1-2 ступеня.

Нагадаємо, у Сумах на вулиці Металургів, 24, близько 21:00 стався вибух у квартирі на 6 чи 7 поверсі, через що постраждали кілька квартир.

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04 01 2017 13:36
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