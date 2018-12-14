Вибух газу в Фастові: постраждалий чоловік випав з п'ятого поверху

Постраждалий від вибуху газу в багатоповерхівці Фастова на Київщині отримав травму в результаті падіння з 5-го поверху будинку.

"Наразі встановлено, що від вибуху постраждав чоловік. Він випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги", – повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області.

Як повідомлялось раніше, у місті Фастів на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух газу.

На місці поліції працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки. Мешканців буднику евакуювали.

На місце події направляється кінологічна служба, яку буде задіяно для пошуку людей, які можливо зникли.

Наголошується, що поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.