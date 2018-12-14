CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПостраждалий від вибуху газу в багатоповерхівці Фастова на Київщині отримав травму в результаті падіння з 5-го поверху будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух газу в Фастові: постраждалий чоловік випав з п'ятого поверху
В результаті отримав травму ноги
Фото: ДСНС
"Наразі встановлено, що від вибуху постраждав чоловік. Він випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги", – повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області.
Як повідомлялось раніше, у місті Фастів на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух газу.
На місці поліції працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки. Мешканців буднику евакуювали.
На місце події направляється кінологічна служба, яку буде задіяно для пошуку людей, які можливо зникли.
Наголошується, що поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.
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14 12 2018 12:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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