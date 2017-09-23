Вибух гранати в житловому будинку Одеси поліція кваліфікувала як замах на вбивство

Слідство кваліфікувало вибух гранати в житловому будинку в Одесі як замах на вбивство двох і більше осіб.

Як повідомляє "Думська", гранату РГД-5 кинули у вікно будинку директора ТОВ "Яхт-клуб "Одеса-2009" Андрія Бондаренка. Компанія орендує причали на Одеському морвокзалі.

Граната потрапила до дитячої кімнати. 14-річний син Бондаренка в цей момент вийшов у коридор і дістав лише легку контузію.

Видання нагадує, що засновники яхт-клубу багато років конфліктують, звинувачуючи один одного в спробах рейдерського захоплення підприємства. Також фірма судиться з Адміністрацією морпортів. Остання стверджує, що ТОВ заборгувало порту велику суму за оренду.

За словами дружини Андрія Тетяни Бондаренко, нападник був один. Жінка бачила, як він тікав.

Правоохоронці поки не підтверджують інформацію про контузію, яку дістав 14-річний син власників приміщення.

Нагадаємо, в Одесі невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух.