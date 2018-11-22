Вибух і стрілянина в коледжі Керчі: з лікарень у Криму виписали 25 постраждалих
12 постраждалих, які дістали більш важкі травми, продовжують лікуватися у Москві та Краснодарі, інформує Hromadske.
За інформацією так званого "Міністерства охорони здоров’я" анексованого Криму, загалом у лікарнях було 46 поранених.
Родинам постраждалих виплатили по 500 тисяч рублів.
Нагадаємо, що 17 жовтня стався напад на політехнічний коледж в Керчі в окупованому Росією Криму.
Підозрюваний у нападі був студентом коледжу. Він наклав на себе руки.
Російська влада оголосили у Криму триденний траур.
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття українцям, які втратили дітей та близьких і заявив, що українська прокуратура порушила кримінальну справу.
У Меджлісі заявили, що вина і відповідальність за наслідки трагедії, яка сталася в політехнічному коледжі Керчі, повністю лежить на російських владі Криму.
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