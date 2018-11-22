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Вибух і стрілянина в коледжі Керчі: з лікарень у Криму виписали 25 постраждалих

Інші 12 постраждалих продовжують лікуватися
З лікарень Керчі виписали усіх 25 постраждалих від вибуху та стрілянини в коледжі, cтудент якого вбив 20 людей.
Вибух і стрілянина в коледжі Керчі: з лікарень у Криму виписали 25 постраждалих Фото: reuters.com

12 постраждалих, які дістали більш важкі травми, продовжують лікуватися у Москві та Краснодарі, інформує Hromadske.

За інформацією так званого "Міністерства охорони здоров’я" анексованого Криму, загалом у лікарнях було 46 поранених.

Родинам постраждалих виплатили по 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, що 17 жовтня стався напад на політехнічний коледж в Керчі в окупованому Росією Криму.

Підозрюваний у нападі був студентом коледжу. Він наклав на себе руки.

Російська влада оголосили у Криму триденний траур.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття українцям, які втратили дітей та близьких і заявив, що українська прокуратура порушила кримінальну справу.

У Меджлісі заявили, що вина і відповідальність за наслідки трагедії, яка сталася в політехнічному коледжі Керчі, повністю лежить на російських владі Криму.

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22 11 2018 14:22
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