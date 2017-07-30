Вибух на акції протесту у Венесуелі: постраждали поліцейські, – ФОТО, ВІДЕО У колону поліцейських на мотоциклах кинули вибуховий пристрій

У столиці Венесуели на акції протесту проти проведення виборів у Конституційну асамблею стався вибух.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters. У результаті інциденту постраждали поліцейські.

Фото: LaPatilla.com

Фото: LaPatilla.com

Фото: LaPatilla.com

Фото: LaPatilla.com

Фото: LaPatilla.com Нагадаємо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.

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