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Вибух на акції протесту у Венесуелі: постраждали поліцейські, – ФОТО, ВІДЕО

У колону поліцейських на мотоциклах кинули вибуховий пристрій
У столиці Венесуели на акції протесту проти проведення виборів у Конституційну асамблею стався вибух.
Вибух на акції протесту у Венесуелі: постраждали поліцейські, – ФОТО, ВІДЕО Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

У результаті інциденту постраждали поліцейські.


Фото: LaPatilla.com


Фото: LaPatilla.com


Фото: LaPatilla.com


Фото: LaPatilla.com


Фото: LaPatilla.com

Нагадаємо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.

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30 07 2017 23:55
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