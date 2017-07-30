CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Венесуели на акції протесту проти проведення виборів у Конституційну асамблею стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на акції протесту у Венесуелі: постраждали поліцейські, – ФОТО, ВІДЕО
У колону поліцейських на мотоциклах кинули вибуховий пристрій
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters.
У результаті інциденту постраждали поліцейські.
Фото: LaPatilla.com
Фото: LaPatilla.com
Фото: LaPatilla.com
Фото: LaPatilla.com
Фото: LaPatilla.com
Нагадаємо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.
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30 07 2017 23:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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