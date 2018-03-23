Вибух на хімзаводі в Чехії: п'ятеро загиблих були громадянами Румунії Громадянство шостої людини наразі не повідомляють

П’ятеро із шести людей, які загинули в результаті вибуху на хімічному заводі в Чехії, були громадянами Румунії.

Фото: idnes.cz

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Румунії 23 березня, пише "Радіо Свобода". Громадянство шостої людини наразі не повідомляють. Президент Румунії Клаус Йоганніс доручив уряду і дипломатичному персоналу забезпечити допомогу сім’ям жертв. Нагадаємо, вчора, 22 березня, на хімічному підприємстві у чеському місті Кралупи-над-Влтавоу стався вибух. Хімзавод, де стався вибух, належить компанії Unipetrol.

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