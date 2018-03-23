CУСПІЛЬСТВО НОВИНИП’ятеро із шести людей, які загинули в результаті вибуху на хімічному заводі в Чехії, були громадянами Румунії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на хімзаводі в Чехії: п'ятеро загиблих були громадянами Румунії
Громадянство шостої людини наразі не повідомляють
Фото: idnes.cz
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Румунії 23 березня, пише "Радіо Свобода". Громадянство шостої людини наразі не повідомляють.
Президент Румунії Клаус Йоганніс доручив уряду і дипломатичному персоналу забезпечити допомогу сім’ям жертв.
Нагадаємо, вчора, 22 березня, на хімічному підприємстві у чеському місті Кралупи-над-Влтавоу стався вибух.
Хімзавод, де стався вибух, належить компанії Unipetrol.
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23 03 2018 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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