НОВИНИУ Лондоні під час публічного святкування єврейського свята Лаг ба-Омер стався вибух, у результаті якого постраждали близько 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на єврейському святі у Лондоні: 30 постраждалих
Десять постраждалих госпіталізували з різними пошкодженнями
Фото: The Daily Express.
Головна версія інциденту — вибух декількох смартфонів, які потрапили в традиційне для свята багаття. Інші джерела вказують на надмірну кількість палива, підлитого у вогонь, яке, можливо, викликало вибух, - повідомляє The Daily Express.
Десять постраждалих госпіталізували з різними пошкодженнями: опіками і травмами, отриманими під час тисняви. Присутні на святі намагалися втекти від вогню.
Нагадаємо, напередодні в Берліні затримали шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня.
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