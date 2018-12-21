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Вибух на шахті в Чехії: 13 загиблих і багато зниклих безвісти

На місці вибуху тривають рятувальні роботи
У четвер на шахті ČSM біля міста Карвіна на північному сході Чехії вибухнув метан. За останнім даними, загинули 13 осіб.
Вибух на шахті в Чехії: 13 загиблих і багато зниклих безвісти Фото: twitter.com/CT24zive

Усі постраждалі, найімовірніше, є громадянами Польщі, повідомляє місцевий телеканал Česká televize 24, передає "Укрінформ".

Представник дирекції підприємства Іво Челеховський заявив, що вибух метану, який накопичився, стався на одному з північних ділянок підземних тунелів шахти.

Він повідомив, що вибухом зруйновані "деякі ділянки, на яких проходили роботи".

За його словами, в шахті були встановлені датчики, які повинні виявляти і попереджувати про небезпечну концентрацію метану в повітрі.

"У мене немає інформації, що датчики не працювали. Коли всі рятувальні роботи завершаться, спеціальна комісія з розслідування почне роботу, щоб з'ясувати точні причини, чому сталося займання метану", - сказав представник дирекції підприємства.

Зазначається, що на місці вибуху тривають рятувальні роботи.

Усі роботи на шахті ČSM зупинили, робляться екстрені заходи для підйому гірників на поверхню.

Нагадаємо, що під час обвалу породи на шахті в Торецьку на Донеччині загинув гірник.

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21 12 2018 09:15
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