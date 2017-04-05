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Вибух на шахті в Ірані: 35 людей загинули

Понад 50 робочих виявилися в пастці під землею
В результаті вибуху на вугільній шахті на півночі Ірану загинули щонайменше 35 робочих.
Вибух на шахті в Ірані: 35 людей загинули Фото: Reuters

Також, як мінімум, 30 осіб було госпіталізовано. Всього під час вибуху на шахті перебувало близько 500 робітників, повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Раніше офіційне інформаційне агентство Fars повідомляло, що понад 50 робочих виявилися в пастці під землею.


Фото: Reuters

Вибух стався вдень 3 травня. За попередніми даними, причиною могла стати висока концентрація метану.

Нагадаємо, що в центральній китайській провінції Хубей одинадцять робітників опинилися в пастці у вугільній шахті після вибуху газу.

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04 05 2017 08:59
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