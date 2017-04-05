CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті вибуху на вугільній шахті на півночі Ірану загинули щонайменше 35 робочих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на шахті в Ірані: 35 людей загинули
Понад 50 робочих виявилися в пастці під землею
Фото: Reuters
Також, як мінімум, 30 осіб було госпіталізовано. Всього під час вибуху на шахті перебувало близько 500 робітників, повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ.
Раніше офіційне інформаційне агентство Fars повідомляло, що понад 50 робочих виявилися в пастці під землею.
Фото: Reuters
Вибух стався вдень 3 травня. За попередніми даними, причиною могла стати висока концентрація метану.
Нагадаємо, що в центральній китайській провінції Хубей одинадцять робітників опинилися в пастці у вугільній шахті після вибуху газу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 05 2017 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків