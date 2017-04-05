Вибух на шахті в Ірані: 35 людей загинули

В результаті вибуху на вугільній шахті на півночі Ірану загинули щонайменше 35 робочих.

Також, як мінімум, 30 осіб було госпіталізовано. Всього під час вибуху на шахті перебувало близько 500 робітників, повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Раніше офіційне інформаційне агентство Fars повідомляло, що понад 50 робочих виявилися в пастці під землею.



Фото: Reuters

Вибух стався вдень 3 травня. За попередніми даними, причиною могла стати висока концентрація метану.

Нагадаємо, що в центральній китайській провінції Хубей одинадцять робітників опинилися в пастці у вугільній шахті після вибуху газу.