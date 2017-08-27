Вибух на складі в Азербайджані: шестеро осіб отримали поранення

В Азербайджані шестеро людей постраждали при вибуху на складі боєприпасів в N-ській військовій частині.

"Вони госпіталізовані. У них осколкові поранення", - розповіли у Мінохорониздоров'я країни, інформують "РИА Новоти".

Інцидент стався в суботу вранці. За інформацією Міноборони країни, спочатку сталася пожежа, а потім пролунали вибухи. Деякі снаряди після детонації розлетілися по окрузі і впали на будинки в селищі Гилязи.

В результаті НП було прийнято рішення закрити магістраль Баку - кордон Росії.

Як повідомляв iPress.ua, 20 серпня через вибух на нафтопроводі в Мексиці загинула одна особа, ще п'ятеро отримали поранення.