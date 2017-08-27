CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Азербайджані шестеро людей постраждали при вибуху на складі боєприпасів в N-ській військовій частині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на складі в Азербайджані: шестеро осіб отримали поранення
Інцидент стався в суботу вранці
Скріншот
"Вони госпіталізовані. У них осколкові поранення", - розповіли у Мінохорониздоров'я країни, інформують "РИА Новоти".
Інцидент стався в суботу вранці. За інформацією Міноборони країни, спочатку сталася пожежа, а потім пролунали вибухи. Деякі снаряди після детонації розлетілися по окрузі і впали на будинки в селищі Гилязи.
В результаті НП було прийнято рішення закрити магістраль Баку - кордон Росії.
Як повідомляв iPress.ua, 20 серпня через вибух на нафтопроводі в Мексиці загинула одна особа, ще п'ятеро отримали поранення.
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