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Вибух на складі з боєприпасами в Балакії стався через гібридну війну з Росією, - Полторак

Глава Міноборони нагадав, що подібний інцидент мав місце в 2015 році
Міністр оборони Степан Полторак заявив, що вибухи на складі боєприпасів у Харківській області не завдали значної шкоди обороноздатності України.
Вибух на складі з боєприпасами в Балакії стався через гібридну війну з Росією, - Полторак Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Міністр пов'язав події, що відбуваються, з гібридною війною з боку РФ, розв'язаною проти України, інформує "112 Україна".

"Я б хотів підкреслити, що все це триває в рамках гібридної війни з боку РФ щодо України. До речі, це вже не перший випадок проведення диверсій на наших об'єктах стратегічного значення. Ще в грудні 2015 року подібний випадок стався в Балаклії на цих складах. Тоді ми чіткими діями, це було вночі, побачили вчасно, тому що спочатку була пожежа, спрацювали і попередили ці наслідки. На жаль, сьогодні сталися вибухи, і вони ще тривають. Крім того, я хотів би поінформувати вас, що значної шкоди обороноздатності країни ці вибухи не завдали", - сказав голова Міноборони.

"У нас є дуже дружня країна – РФ. Я думаю, в першу чергу, це можуть бути представники, які допомагають терористичним угрупованням і виконують бойові завдання, а ми на сьогодні їх налічували в зоні проведення АТО до 4,5 тис. особового складу регулярних військ РФ, ну, і, звичайно, представники терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", - додав він.

Нагадаємо, що в ніч на четвер 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від Балаклеї Харківської області.

Через це у Балаклії оголосили евакуацію. Людей вивозять у села Савинці та Шевелівку, а також у Лозову, Нову Водолагу, Мілову, Шевченкове.

У свою чергу головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів на складах боєприпасів поблизу міста Балаклея у Харківській області, за попередніми даними, є диверсія.

З Балаклії на Харківщині, де горить найбільша в Україні база озброєння, йде величезний потік машин - люди поспішно залишають свої домівки.

На цей момент усі вибухи на військовому складі Міністерства оборони Україні в м. Балаклії (Харківська області) відбуваються на технічній території арсеналу.

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23 03 2017 10:37
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