CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ провінції Ляонін на північному заході Китаю стався вибух на залізному руднику. Внаслідок вибуху 11 людей загинули, 9 поранені та ще 25 заблоковані під землею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на залізному руднику у Китаї: 11 загиблих та 25 заблоковані під землею
Проводиться спеціальна операція з порятунку заблокованих шахтарів
Фото: radiosvoboda.org
Шахта розташована у місті Беньсі та належить Huamei Group Company, - повідомляє Reuters.
На місці інциденту перебувають місцеві чиновники. Проводиться спеціальна операція з порятунку заблокованих шахтарів.
Нагадаэмо, сімох польських гірників не можуть знайти після землетрусу на шахті "Софіївка" у Ястшембі-Здруй, що у Сілезькому воєводстві.
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05 06 2018 19:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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