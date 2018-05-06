Вибух на залізному руднику у Китаї: 11 загиблих та 25 заблоковані під землею Проводиться спеціальна операція з порятунку заблокованих шахтарів

У провінції Ляонін на північному заході Китаю стався вибух на залізному руднику. Внаслідок вибуху 11 людей загинули, 9 поранені та ще 25 заблоковані під землею.

Фото: radiosvoboda.org

Шахта розташована у місті Беньсі та належить Huamei Group Company, - повідомляє Reuters. На місці інциденту перебувають місцеві чиновники. Проводиться спеціальна операція з порятунку заблокованих шахтарів. Нагадаэмо, сімох польських гірників не можуть знайти після землетрусу на шахті "Софіївка" у Ястшембі-Здруй, що у Сілезькому воєводстві.

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