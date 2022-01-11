Вибух наземної міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку – МАГАТЕ

Лінію електропостачання четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перервав вибух міни.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Вибух наземної міни перервав основну лінію електропостачання одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що стало останнім інцидентом, який підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною ядерною безпекою на об'єкті під час нинішнього військового конфлікту", – сказав очільник агенства.

У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметральної огорожі ЗАЕС, внаслідок чого була відключена зовнішня лінія електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку №4.

Замість цього енергоблок 4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, з резервної лінії.

Ще однією ознакою нестабільної ситуації в районі ЗАЕС є те, що останніми днями на околицях станції почалися обстріли, заявила група експертів МАГАТЕ.

Зокрема, в результаті обстрілу в районі розподільчого пункту теплової електростанції була тимчасово відключена одна з трьох резервних ліній електропередач ЗАЕС, по якій місто Енергодар отримувало електроенергію.

Пізніше того ж дня цю лінію напругою 150 кВ було відновлено.

"Оперативний персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в дуже складних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії, які ми спостерігали на початку жовтня. Незважаючи на те, що їхні зусилля принесли певні позитивні результати, ситуація з енергопостачанням станції залишається вкрай вразливою", – зауважив Рафаель Гроссі.

Раніше повідомлялось, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочали інспекцію двох ядерних об'єктів в Україні на її запит.