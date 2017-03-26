CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ містечку Бебінгтон поблизу Ліверпуля в одному з будинків прогримів потужний вибух. За попередніми даними, постраждало щонайменше 30 осіб, двоє – у важкому стані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у Британії: десятки постраждалих
Ймовірною причиною вибуху є витік газу
Фото: із соцмереж
Внаслідок вибуху будинок обвалився. У ньому розміщувалась танцювальна студія. Поруч з будинком розташований китайський ресторан, де в момент вибуху перебувало чимало відвідувачів. Про це повідомляє ВВС.
More images from tonight's blast in New Ferry - pic.twitter.com/Ll1KmpXghQ— Wirral Radio (@WirralRadio921) 26 березня 2017 р.
Свідки інциденту зазначають, що після вибуху на місце прибуло 12 машин швидкої допомогти та до 40 пожежних автівок.
Ймовірною причиною вибуху є витік газу.
Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.
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26 03 2017 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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