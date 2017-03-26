Вибух у Британії: десятки постраждалих

У містечку Бебінгтон поблизу Ліверпуля в одному з будинків прогримів потужний вибух. За попередніми даними, постраждало щонайменше 30 осіб, двоє – у важкому стані.

Внаслідок вибуху будинок обвалився. У ньому розміщувалась танцювальна студія. Поруч з будинком розташований китайський ресторан, де в момент вибуху перебувало чимало відвідувачів. Про це повідомляє ВВС.

More images from tonight's blast in New Ferry - pic.twitter.com/Ll1KmpXghQ — Wirral Radio (@WirralRadio921) 26 березня 2017 р.

Свідки інциденту зазначають, що після вибуху на місце прибуло 12 машин швидкої допомогти та до 40 пожежних автівок.

Ймовірною причиною вибуху є витік газу.

Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.