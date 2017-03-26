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Вибух у Британії: десятки постраждалих

Ймовірною причиною вибуху є витік газу
У містечку Бебінгтон поблизу Ліверпуля в одному з будинків прогримів потужний вибух. За попередніми даними, постраждало щонайменше 30 осіб, двоє – у важкому стані.
Вибух у Британії: десятки постраждалих Фото: із соцмереж

Внаслідок вибуху будинок обвалився. У ньому розміщувалась танцювальна студія. Поруч з будинком розташований китайський ресторан, де в момент вибуху перебувало чимало відвідувачів. Про це повідомляє ВВС.

 

 

 

Свідки інциденту зазначають, що після вибуху на місце прибуло 12 машин швидкої допомогти та до 40 пожежних автівок.

Ймовірною причиною вибуху є витік газу.

Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

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26 03 2017 11:34
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