Вибух у будинку Фастова: 17 сімей потребують житла

Після руйнування трьох поверхів з п'яти в будинку Фастова, що на Київщині, 17 сімей потребують термінової оренди житла.

"Терміново потребують винайму житла 17 сімей. Хто має змогу здати житло на 3 місяці, просимо надавати контакти", - зазначили в міськраді.

Уже сьогодні, 15 грудня, жителі зможуть забрати з квартир цінні речі та речі першої необхідності.

Експертно будівлю обстежать 17 грудня, на комплексне обстеження планують витратити один місяць.

Міська рада також проведе позачергове засідання 16 грудня, аби розглянути питання матеріальної допомоги жителям. Як обіцяють у міськраді, виплати мають надійти того ж 16 грудня.

Нагадаємо, о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.