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Вибух у будинку Магнітогорська: кількість загиблих зросла до 14

Рятувальники витягли з-під завалів 19 людей, шістьох з них відправили до лікарень
У Магнітогорську Челябінської області кількість жертв вибуху під’їзду багатоквартирного будинку збільшилася до 14.
Вибух у будинку Магнітогорська: кількість загиблих зросла до 14 Фото: 74.mchs.gov.ru

Серед врятованих є 10-місячна дитина, яку терміново доставили до Москви у відділення хірургії та травматології, повідомило МНС Росії в Челябінській області.

Доля ще 30 мешканців цього будинку не відома. На місці обвалення будинку працюють понад тисяча рятувальників.

Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.

Додамо, у Магнітогорську з-під завалів будинку врятували 11-місячну дитину.

Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.

 

 

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02 01 2019 08:58
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