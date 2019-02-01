Вибух у будинку Магнітогорська: кількість загиблих зросла до 14

Серед врятованих є 10-місячна дитина, яку терміново доставили до Москви у відділення хірургії та травматології, повідомило МНС Росії в Челябінській області.

Доля ще 30 мешканців цього будинку не відома. На місці обвалення будинку працюють понад тисяча рятувальників.

Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.

Додамо, у Магнітогорську з-під завалів будинку врятували 11-місячну дитину.

Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.