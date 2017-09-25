Вибух у День Незалежності: у поліції Києва сказали, чому не затримали нападників
Про це в інтерв'ю "Цензор.нет" заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.
"Якщо говорити про цю конкретну ситуацію, то в момент, коли була кинута граната, основна маса правоохоронців знаходилася ближче до Хрещатику. Біля урядових будівель були тільки патрулі. Можливо, тому і не відразу затримали. Кинули згори з паркової зони, де людей було не дуже багато", - сказав Крищенко.
Як повідомляв iPress.ua, 24 серпня 2017 року о 14.00 навпроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського,6 стався вибух, в результаті якого отримали тілесні ушкодження дві жінки і чоловік.
Потерпілі є родичами Героя України Валерія Чибінєєва.
Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що невідомі кинули вибуховий пристрій в автомобіль з українськими військовими, проте воно відскочило від авто і вибухнуло, поранивши цивільних.
Слідче управління Головного управління Національної поліції в г. Києві проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом замаху на навмисне вбивство згідно з ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків