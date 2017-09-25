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Вибух у День Незалежності: у поліції Києва сказали, чому не затримали нападників

Гранату кинули згори з паркової зони, де людей було не дуже багато
У День Незалежності в Урядовому кварталі Києва були тільки патрулі, тому зловмисників, які кинули гранату в людей на вулиці Грушевського, не вдалося затримати відразу.
Вибух у День Незалежності: у поліції Києва сказали, чому не затримали нападників Фото: twitter.com/alexrbchn

Про це в інтерв'ю "Цензор.нет" заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

"Якщо говорити про цю конкретну ситуацію, то в момент, коли була кинута граната, основна маса правоохоронців знаходилася ближче до Хрещатику. Біля урядових будівель були тільки патрулі. Можливо, тому і не відразу затримали. Кинули згори з паркової зони, де людей було не дуже багато", - сказав Крищенко.

Як повідомляв iPress.ua, 24 серпня 2017 року о 14.00 навпроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського,6 стався вибух, в результаті якого отримали тілесні ушкодження дві жінки і чоловік.

Потерпілі є родичами Героя України Валерія Чибінєєва.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що невідомі кинули вибуховий пристрій в автомобіль з українськими військовими, проте воно відскочило від авто і вибухнуло, поранивши цивільних.

Слідче управління Головного управління Національної поліції в г. Києві проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом замаху на навмисне вбивство згідно з ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

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25 09 2017 20:19
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