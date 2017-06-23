Вибух авто в Києві: спрацювала бомба під сидінням водія, - ОНОВЛЕНО

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство

Вибух, який пролунав у п'ятницю в центрі Києва, стався в позашляховику, вибухівка була закладена під сидінням автомобіля.

"За попередніми результатами огляду, невстановлений вибуховий пристрій був прикріплений під сидінням водія", - повідомляє прес-служба столичного управління Національної поліції.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для багатьох осіб), за що передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як відомо, у центрі Києва на вулиці Тургенівській в районі будинку №82 стався вибух.

За попередньою інформацією очевидців, вибух стався біля машина Toyota Land Cruiser.

Сама машина отримала незначні пошкодження з передньої частини. За інформацією очевидців, водій живий.

На місці працюють експерти з собаками. Опитують очевидців.

Оновлення. Посилаючись на власні джерела головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці в Facebook, що власником авто є Герман Гайдук, засновник дачного кооперативу під Севастополем.

"Розбірки за найдорожчу ділянку нерухомості Севастополя відбуваються в столиці України", - зазначив журналіст.

"Його кооператив - це один з найдорожчих і престижних ділянок землі в Криму, який розташований на землі національного заповідника "Херсонес-Таврійський", на самому березі моря. Членами кооперативу і власниками розкішних особняків є севастопольська еліта: колишні керівники судів, прокуратури, СБУ, СЕС Севастополя", - пише Бутусов.

Він не виключає, що в Криму через розпочатий російськими окупантами переділ власності почався "новий виток бандитських воєн".

"Камені продовжують летіти на кримчан. Камені і бомби з Росії. Адже українцям немає сенсу воювати за майно на окупованій ворогом території. На жаль, російські злочинці продовжують влаштовувати вибухи в Києві", - додає журналіст.

За відкритими даними, Гайдук також очолює одну з севастопольських будівельних компаній.

Нагадаємо, вчора, 20 червня на вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.