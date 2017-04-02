Вибух у Луганську - це спецоперація російських спецслужб з зачистки свідків, - Шкіряк
"Відбувається планомірна зачистка російських ватажків терористичних банд, "скажений ліфт" продовжує невпинно рухатися. І кожен "пасажир" цього ліфта, що в нього потрапляє, виявляється там, де сьогодні Болотов, "Моторола" та інші терористи. Безперечно, це триває спецоперація російських спецслужб по зачистці особливо важливих свідків своїх кривавих і військових злочинів, актів терору проти держави Україна. Сьогодні відбулася чергова ліквідація", - заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "112 Україна".
На його думку, те, що сталися є сигналом і для інших високопоставлених "чиновників ЛНР і ДНР".
"Це ще один яскравий натяк Захарченку, Плотницькому, там "Гіві", про те, що Путін буде нещадно знищувати тих, хто надалі може свідчити про його злочини", - зазначив Шкіряк.
Нагадамо, сьогодні, 4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.
Зазначимо, "Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.
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