CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ східній афганській провінції Пактія стався вибух всередині мечеті міста Гардез.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у мечеті в Афганістані: щонайменше 20 загиблих, десятки поранених
Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад
Фото: RT
Згідно з даними глави поліції провінції Пактія, жертвами вибуху стали щонайменше 20 людей, ще 40 отримали поранення, повідомляє TOLO News.
Очевидці ж повідомили про щонайменше 30 загиблих і до сотні поранених. Вибух, який влаштував терорист-смертник, стався, коли люди прийшли до мечеті заради п’ятничної молитви.
Нагадаємо, 1 серпня в Афганістані загинули щонайменше 26 людей в результаті двох нападів у місті Джелалабад та у провінції Фарах.
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