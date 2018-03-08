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Вибух у мечеті в Афганістані: щонайменше 20 загиблих, десятки поранених

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад
У східній афганській провінції Пактія стався вибух всередині мечеті міста Гардез.
Вибух у мечеті в Афганістані: щонайменше 20 загиблих, десятки поранених Фото: RT

Згідно з даними глави поліції провінції Пактія, жертвами вибуху стали щонайменше 20 людей, ще 40 отримали поранення, повідомляє TOLO News.

Очевидці ж повідомили про щонайменше 30 загиблих і до сотні поранених. Вибух, який влаштував терорист-смертник, стався, коли люди прийшли до мечеті заради п’ятничної молитви.

Нагадаємо, 1 серпня в Афганістані загинули щонайменше 26 людей в результаті двох нападів у місті Джелалабад та у провінції Фарах.
 
 
 
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03 08 2018 14:09
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