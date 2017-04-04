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Вибух у метро в Росії: рятувальники опублікували офіційний список постраждалих

Постраждалі перебувають в різних медичних установах міста
Управління МНС по Санкт-Петербургу опублікувало список постраждалих у теракті в метро 3 квітня.
Вибух у метро в Росії: рятувальники опублікували офіційний список постраждалих Фото:112.ua

У списку 51 людина, серед них чотири жінки, особи яких не встановлені. Громадянство постраждалих у списку не зазначено, йдеться на сайті МНС Росії.

Всі постраждалі перебувають в різних медичних установах міста.

Як відомо, раніше повідомлялося про 45 потерпілих і 11 загиблих. 

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.  СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня.

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04 04 2017 08:59
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