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Вибух у нічному клубі в Колумбії: понад 30 постраждалих

Невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату
У п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа.
Вибух у нічному клубі в Колумбії: понад 30 постраждалих Фото: elpais.com.co

За інформацією мера міста, три жінки отримали серйозні поранення, у решти постраждалих незначні травми, передає AP.

Також за попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція одразу арештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Ймовірно, що інцидент пов'язаний з розбірками місцевих наркокартелів.

На момент інциденту в клубі Bora Bora було близько 70 відвідувачів.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії загинуло шестеро осіб.

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29 12 2017 21:51
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