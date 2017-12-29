Вибух у нічному клубі в Колумбії: понад 30 постраждалих

Невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату

У п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа.

За інформацією мера міста, три жінки отримали серйозні поранення, у решти постраждалих незначні травми, передає AP.

Також за попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція одразу арештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Ймовірно, що інцидент пов'язаний з розбірками місцевих наркокартелів.

На момент інциденту в клубі Bora Bora було близько 70 відвідувачів.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії загинуло шестеро осіб.