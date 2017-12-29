CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у нічному клубі в Колумбії: понад 30 постраждалих
Невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату
Фото: elpais.com.co
За інформацією мера міста, три жінки отримали серйозні поранення, у решти постраждалих незначні травми, передає AP.
Також за попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція одразу арештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Ймовірно, що інцидент пов'язаний з розбірками місцевих наркокартелів.
На момент інциденту в клубі Bora Bora було близько 70 відвідувачів.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху на незаконній золотокопальні у центральній Колумбії загинуло шестеро осіб.
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29 12 2017 21:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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