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Вибух у Парижі: рятувальники знайшли під завалами тіло четвертого загиблого

Від вибуху загинули двоє пожежників і дві цивільні особи
У Парижі кількість загиблих унаслідок вибуху у пекарні, який стався напередодні, зросла до чотирьох осіб.
Вибух у Парижі: рятувальники знайшли під завалами тіло четвертого загиблого Фото: AFP

Так, паризька прокуратура повідомляє, що рятувальники виявили тіло під уламками, повідомляє Le Figaro.

Від вибуху загинули двоє пожежників і дві цивільні особи, близько сорока осіб поранено, деякі з яких перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, у пекарні в центрі Парижа 12 січня прогримів вибух. За попередніми даними, вибух стався через витік газу. Полум'я охопило перший поверх будівлі, в якій розташована пекарня. Наслідки вибуху - розбиті вікна і вітрини в сусідніх будинках, пошкоджені машини.

Серед потерпілих - один українець. Він зазнав незначних травм.

 

 

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13 01 2019 14:55
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