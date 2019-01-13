Вибух у Парижі: рятувальники знайшли під завалами тіло четвертого загиблого Від вибуху загинули двоє пожежників і дві цивільні особи

У Парижі кількість загиблих унаслідок вибуху у пекарні, який стався напередодні, зросла до чотирьох осіб.

Фото: AFP

Так, паризька прокуратура повідомляє, що рятувальники виявили тіло під уламками, повідомляє Le Figaro. Від вибуху загинули двоє пожежників і дві цивільні особи, близько сорока осіб поранено, деякі з яких перебувають у тяжкому стані. Нагадаємо, у пекарні в центрі Парижа 12 січня прогримів вибух. За попередніми даними, вибух стався через витік газу. Полум'я охопило перший поверх будівлі, в якій розташована пекарня. Наслідки вибуху - розбиті вікна і вітрини в сусідніх будинках, пошкоджені машини. Серед потерпілих - один українець. Він зазнав незначних травм.

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