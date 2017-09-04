Вибух у столиці Сомалі: щонайменше 15 загиблих

Поки невідомо, хто стоїть за цим нападом

15 цивільних загинули через вибух біля військової бази в столиці Сомалі Могадішо.

Водій машини, начиненої вибухівкою, намагався підібратися ближче до військової бази, але вибух стався поблизу мікроавтобуса з цивільними особами, повідомляє Reuters.

Усі пасажири загинули.

"Принаймні, 15 осіб, в основному цивільних, загинули в результаті вибуху", – розповів військовий чиновник Хусейн Нур.

Точна кількість жертв наразі встановлюється. Поки невідомо, хто стоїть за цим нападом.

Нагадаємо, в кінці березня щонайменше десять осіб загинули, і понад 12 дістали поранень внаслідок вибуху замінованого автомобіля на контрольно-пропускному пункті в Могадішо.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, щоб запобігти масовому голоду в Ємені та Сомалі залишилося кілька місяців.