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Вибух у столиці Сомалі: щонайменше 15 загиблих

Поки невідомо, хто стоїть за цим нападом
15 цивільних загинули через вибух біля військової бази в столиці Сомалі Могадішо.
Вибух у столиці Сомалі: щонайменше 15 загиблих Фото: twitter.com/WISN12News

Водій машини, начиненої вибухівкою, намагався підібратися ближче до військової бази, але вибух стався поблизу мікроавтобуса з цивільними особами, повідомляє Reuters.

Усі пасажири загинули.

"Принаймні, 15 осіб, в основному цивільних, загинули в результаті вибуху", – розповів військовий чиновник Хусейн Нур.

Точна кількість жертв наразі встановлюється. Поки невідомо, хто стоїть за цим нападом.

Нагадаємо, в кінці березня щонайменше десять осіб загинули, і понад 12 дістали поранень внаслідок вибуху замінованого автомобіля на контрольно-пропускному пункті в Могадішо.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, щоб запобігти масовому голоду в Ємені та Сомалі залишилося кілька місяців.

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09 04 2017 18:30
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