CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центральній частині Києва, на вулиці Івана Кудрі, 42, трапилося замикання силового кабелю. Очевидці стверджують, що чули вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у центрі Києва: поліція каже про замикання силового кабелю
Загрози для людей немає
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Як повідомили в поліції, на місці працюють аварійні служби.
Кабель знеструмили.
"Зі слів фахівців, загрози для киян немає!" – наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, у столиці Тунісу пролунав вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, дев'ятеро осіб отримали поранення.
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