Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вибух у центрі Києва: поліція каже про замикання силового кабелю

Загрози для людей немає
У центральній частині Києва, на вулиці Івана Кудрі, 42, трапилося замикання силового кабелю. Очевидці стверджують, що чули вибух.
Вибух у центрі Києва: поліція каже про замикання силового кабелю Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Як повідомили в поліції, на місці працюють аварійні служби.

Кабель знеструмили.

"Зі слів фахівців, загрози для киян немає!" – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, у столиці Тунісу пролунав вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, дев'ятеро осіб отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2018 23:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.