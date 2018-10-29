Вибух у центрі Києва: поліція каже про замикання силового кабелю Загрози для людей немає

У центральній частині Києва, на вулиці Івана Кудрі, 42, трапилося замикання силового кабелю. Очевидці стверджують, що чули вибух.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Як повідомили в поліції, на місці працюють аварійні служби. Кабель знеструмили. "Зі слів фахівців, загрози для киян немає!" – наголосили правоохоронці. Нагадаємо, у столиці Тунісу пролунав вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, дев'ятеро осіб отримали поранення.

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