Вибух в Афганістані: 16 загиблих та 38 поранених

Щонайменше шість співробітників Сил безпеки, а також п'ять маленьких дітей

Щонайменше 16 людей загинули та 38 отримали поранення через вибух фургона з вибухівкою в афганській провінції Кандагар.

За словами речника губернатора Дауда Ахмаді, серед поранених щонайменше шість співробітників Сил безпеки, а також п'ять маленьких дітей, - повідомляє AFP.

Також Ахмаді розповів, що здетонував фургон з вибухівкою на автомобільній стоянці. Співробітники Сил безпеки намагались знешкодити вибухівку, але їм це не вдалося.

Нагадаємо, 21 травня у провінції Кандагар в Афганістані бойовики вбили п’ятьох саперів, які працювали над підготовкою прокладки міжнародного газопроводу Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія.

18 травня повідомлялося про серію вибухів в афганському місті Джелалабад, внаслідок якого загинули 8 людей.

30 квітня у Кабулі сталися 2 вибухи. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 30, однак цифри постійно зростають.

Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого, просто поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце події.

Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху фотографа новинного агентства AFP Ша Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще 7 журналістів. Серед загиблих — журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Абдулла Хананзай та репортерка Мухаррам Дурані, журналіст афганського телеканалу 1TV Газі Разулі, оператор цього каналу Новроз Алі Раджабі.

Щонайменше 43 військовослужбовців афганської безпеки загинули і більше десяти поранено в результаті нападів талібів на два контрольно-пропускних пункти в провінції Фарах.