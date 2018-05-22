Вибух в Афганістані: 16 загиблих та 38 поранених
За словами речника губернатора Дауда Ахмаді, серед поранених щонайменше шість співробітників Сил безпеки, а також п'ять маленьких дітей, - повідомляє AFP.
Також Ахмаді розповів, що здетонував фургон з вибухівкою на автомобільній стоянці. Співробітники Сил безпеки намагались знешкодити вибухівку, але їм це не вдалося.
Нагадаємо, 21 травня у провінції Кандагар в Афганістані бойовики вбили п’ятьох саперів, які працювали над підготовкою прокладки міжнародного газопроводу Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія.
18 травня повідомлялося про серію вибухів в афганському місті Джелалабад, внаслідок якого загинули 8 людей.
30 квітня у Кабулі сталися 2 вибухи. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 30, однак цифри постійно зростають.
Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого, просто поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце події.
Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху фотографа новинного агентства AFP Ша Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще 7 журналістів. Серед загиблих — журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Абдулла Хананзай та репортерка Мухаррам Дурані, журналіст афганського телеканалу 1TV Газі Разулі, оператор цього каналу Новроз Алі Раджабі.
Щонайменше 43 військовослужбовців афганської безпеки загинули і більше десяти поранено в результаті нападів талібів на два контрольно-пропускних пункти в провінції Фарах.
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