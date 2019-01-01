Вибух в будинку Магнітогорська: з-під завалів дістали живу 11-місячну дитину
"Рятувальники почули плач. Дитину врятувало те, що вона була в ліжечку і тепло закутана", - повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський.
Зараз для дитини готують реанімацію, її стан важкий.
Дубровський повідомив, що врятували хлопчика, водночас у Міністерстві з надзвичайних ситуацій "Интерфаксу" повідомили, що це дівчинка.
Рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих унаслідок вибуху газу в багатоповерхівці російського Магнітогорська. Відтак кількість загиблих зросла до семи.
Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.
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