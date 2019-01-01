Вибух в будинку Магнітогорська: з-під завалів дістали живу 11-місячну дитину

Зараз для дитини готують реанімацію

У Магнітогорську з-під завалів будинку врятували 11-місячну дитину.

"Рятувальники почули плач. Дитину врятувало те, що вона була в ліжечку і тепло закутана", - повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський.

Зараз для дитини готують реанімацію, її стан важкий.

Дубровський повідомив, що врятували хлопчика, водночас у Міністерстві з надзвичайних ситуацій "Интерфаксу" повідомили, що це дівчинка.