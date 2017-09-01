Вибух в будинку у Сумах власник здійснив умисно, - поліція

Наразі молодик знаходиться у реанімації, йому діагностовано термічний опік полум'ям обличчя, верхніх та нижніх кінцівок 2-3 ступеню

Правоохоронці мають ґрунтовні підозри, що власник квартири навмисно відкрутив на кухні гнучкий шланг від системи газопостачання, що з’єднується з побутовою газовою плитою, після чого підпалив.

"Внаслідок дій 26-річного молодика найбільших пошкоджень зазнала його квартира та сусідське житло, – коментує ситуацію начальник Сумського міського відділу поліції Павло Карабута. – Вибухом зруйновані міжкімнатні перегородки та стіна між квартирами, а також пошкоджені двері у двох інших квартирах першого поверху в цьому ж під‘їзді. Вибуховою хвилею вибиті шибки у вікнах під’їзду з 1 по 4 поверх". Про це повідомляє Національна поліція України.

Наразі молодик знаходиться у реанімації, йому діагностовано термічний опік полум'ям обличчя, верхніх та нижніх кінцівок 2-3 ступеню; площа опіку близько 20%, опіковий шок 2-3 ступеню.

До медиків звернулись ще двоє жителів цього ж будинку. Їм була надана необхідна допомога без подальшої госпіталізації.

Наразі на місці події працюють слідчі Сумського міськвідділу поліції та ГУНП області, п’ять одиниць рятувальної техніки, аварійна газова служба м. Суми. Охорону громадського порядку навколо будинку забезпечують працівники поліції.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України (Навмисне пошкодження чи знищення майна), та проводять подальші перевірки.

Нагадаємо, у Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку.