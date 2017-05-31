Вибух в Кабулі: убитий охоронець посольства Німеччини, співробітники посольства поранені

Під час вибуху в столиці Афганістану, Кабулі, був убитий охоронець посольства Німеччини, а співробітники посольства отримали поранення.

"В ході замаху також були поранені працівники німецького посольства. Між тим, всі співробітники зараз у безпеці. Афганський охоронець, який був стояв під посольством, загинув", - заявив міністр закордонних справ Зігмар Габріель, повідомляється на сайті МЗС Німеччини.

Нагадаємо, у столиці Афганістану - Кабулі прогримів вибух, понад 80 людей загинули, 350 - поранено. Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. Тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.