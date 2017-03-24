Вибух в Мосулі: загинули більше сотні мирних жителів

Понад 100 мирних жителів загинули в результаті сильного вибуху в житловому районі Мосула.

Бригадний генерал Мухаммед Аль-Джабурі, один із командирів військової кампанії із звільнення Мосулу від екстремістського угруповання "Ісламської державної", заявив, що вдалося знайти 108 тіл загиблих. Про це повідомляє агентство DPA.

Точної інформації про вибух наразі немає. Вважається, що він стався увечері в середу, але про нього стало відомо тільки в четвер.

Аль-Джабурі повідомив, що вибух стався в Західному Мосулі через міни-пастки, встановлені бойовиками.

В свою чергу, британське видання The Telegraph повідомляє про більше, ніж 200 жертв. Проте причиною загибелі називається авіаудар літаків очолюваної США коаліції.

За інформацією видання, близько 230 тіл, в основному жінок і дітей, витягали з трьох суміжних будинків в районі Джадіда у Західному Мосулі в середу вночі і в четвер вранці.