Вибух в Одесі: невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку Згідно з попередніми даними, постраждалих немає

В Одесі невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Інцидент стався в Малиновському районі міста, повідомляє прес-служба поліції області на своїй сторінці у Facebook. На місці події прибула слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає. Нагадаємо, що в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів. Пожежа на складі боєприпасів у селі Новоянисоль під Маріуполем за попередніми даними могла виникнути через навмисний підпал трави на сусідньому полі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію