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Вибух в Одесі: невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку

Згідно з попередніми даними, постраждалих немає
В Одесі невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух.
Вибух в Одесі: невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку Фото: facebook.com/gunp.odessa

Інцидент стався в Малиновському районі міста, повідомляє прес-служба поліції області на своїй сторінці у Facebook.

На місці події прибула слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки.

Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.

Пожежа на складі боєприпасів у селі Новоянисоль під Маріуполем за попередніми даними могла виникнути через навмисний підпал трави на сусідньому полі.

 

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23 09 2017 10:36
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