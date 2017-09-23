CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух в Одесі: невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку
Згідно з попередніми даними, постраждалих немає
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Інцидент стався в Малиновському районі міста, повідомляє прес-служба поліції області на своїй сторінці у Facebook.
На місці події прибула слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки.
Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, що в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.
Пожежа на складі боєприпасів у селі Новоянисоль під Маріуполем за попередніми даними могла виникнути через навмисний підпал трави на сусідньому полі.
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23 09 2017 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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