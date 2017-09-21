Вибух в Умані кваліфікували, як хуліганство

Національна поліція за фактом вибуху невідомого предмету в Умані відкрила кримінальне провадження за ст.296 ч.4 КК України (хуліганство).

Вибух стався о 5 ранку поряд з одним із будинків на вулиці Пушкіна в Умані. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України Вячеслав Аброськін, який перебуває на місці події, пише "ВВС Україна".

Незначні поранення кисті руки отримав хлопець 2004 р.н., який разом з батьком та іншими людьми тимчасово мешкав в одному із підсобних приміщень, що розташовані біля багатоповерхового будинку, додав Аброськін.

У Нацполіції додали, що від вибуху також постраждав чоловік - громадянин Ізраїлю, у якого почервоніння на стегні. Від надання медичної допомоги чоловік відмовився.

"Не можна зараз висувати версію, що це теракт, можна поки говорити про хуліганство. Більш детально можна говорити після збору й аналізу всієї інформації", - зазначив Аброськін, якого цитує прес-служба поліції.

Згодом заступник голови Нацполіції не виключив, що, можливо, мало місце необережне поводження невстановленої особи з вибухонебезпечними предметами.

В'ячеслав Аброськін також повідомив, що на місці події зараз працюють п'ять посилених слідчо-оперативних груп поліції.

Він також додав, що безпеку й порядок в Умані на час паломництва хасидів забезпечують близько 500 поліцейських разом з ізраїльськими колегами.

Наразі в Умані, в мікрорайоні по вул. Пушкіна, знаходяться порядка 40 тисяч паломників. На час паломництва гості нашої країни використовують для тимчасового компактного проживання як квартири, так і інші побутові приміщення, додали в поліції.

Нагадаємо, вибух невідомого предмета стався вранці у четвер в Умані (Черкаська область), в результаті якого постраждав підліток.