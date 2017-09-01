Вибух в житловому будинку в Сумах: є постраждалі

У Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку.

Причина вибуху, який пролунав о 8:45, став побутовий газ, повідомляє ТСН.

Унаслідок цього постраждали чотири людини, зокрема, від осколкових поранень. Одна людина - у важкому стані.

При цьому квартира, де пролунав вибух, вщент зруйнована. До п'ятого поверху у будівлі вибито скло. Наразі на місці працюють поліція, рятувальники і працівники газової служби міста. Після вибуху свідки бачили полум'я.

Нагадаємо, вчора в Одесі стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинули двоє чоловіків - 67-річний власник будинку та квартирант - учасник АТО, громадянин однієї із сусідніх держав.