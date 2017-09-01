CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух в житловому будинку в Сумах: є постраждалі
Причина вибуху став побутовий газ
Фото: wikipedia.org
Причина вибуху, який пролунав о 8:45, став побутовий газ, повідомляє ТСН.
Унаслідок цього постраждали чотири людини, зокрема, від осколкових поранень. Одна людина - у важкому стані.
При цьому квартира, де пролунав вибух, вщент зруйнована. До п'ятого поверху у будівлі вибито скло. Наразі на місці працюють поліція, рятувальники і працівники газової служби міста. Після вибуху свідки бачили полум'я.
Нагадаємо, вчора в Одесі стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинули двоє чоловіків - 67-річний власник будинку та квартирант - учасник АТО, громадянин однієї із сусідніх держав.
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