CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією поліції Києва, на Андріївському узвозі вибухів не було – це спрацювала піротехніка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибухів на Андріївському узвозі не було, – поліція
Ніхто не постраждав, нікого не затримали
Фото: ukrinform.ua
"Вибухи" на Андріївському узвозі – це застосована піротехніка. Постраждалих і затриманих немає. Поліція продовжує стежити за порядком", – повідомили правоохоронці.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у п'ятницю, 9 листопада, на території забудови на Андріївському узвозі прогриміли три вибухи. Присутні протестувальники, які виступають за скасування будівництва на Андріївському узвозі, назвали ці вибухи провокацією.
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