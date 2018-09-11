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Вибухів на Андріївському узвозі не було, – поліція

Ніхто не постраждав, нікого не затримали
За інформацією поліції Києва, на Андріївському узвозі вибухів не було – це спрацювала піротехніка.
Вибухів на Андріївському узвозі не було, – поліція Фото: ukrinform.ua

"Вибухи" на Андріївському узвозі – це застосована піротехніка. Постраждалих і затриманих немає. Поліція продовжує стежити за порядком", – повідомили правоохоронці.


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у п'ятницю, 9 листопада, на території забудови на Андріївському узвозі прогриміли три вибухи. Присутні протестувальники, які виступають за скасування будівництва на Андріївському узвозі, назвали ці вибухи провокацією.

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09 11 2018 16:33
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