Вибухівкою біля Кабміну хотіли поцілити в авто із військовими, – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив подробиці інциденту із вибухом 24 серпня на столичній вулиці Грушевського.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

За словами Генерального прокурора, вибуховий пристрій кинули у вантажівку із бійцями ЗСУ.

"Вибуховий пристрій відскочив від борту і, розірвавшись, поранив цивільних, які виявились членами родини Героя України", – сказав Луценко.

Окрім того, генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що в інциденті із вибухом на столичній вулиці Грушевського є підозрюваний.

"Так, звичайно", – сказав Луценко, відповідаючи на запитання журналістів, чи є підозрюваний в інциденті із вибухом на вулиці Грушевського.

Він також додав, що до понеділка кваліфікація інциденту із вибухом на Грушевського може змінитись.

"Зараз усе залежить від деяких юридичних моментів", – пояснив він.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в урядовому кварталі у центрі Києва постраждали родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва – його дружина, теща і друг сім'ї. Двоє потерпілих перебувають у відділі політравм Київської клінічної лікарні №17.

Командир роти снайперів 79-ї миколаївської десантної бригади Валерій Чібінєєв отримав зірку Героя України у 2016 році під час військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ст. 115 ("Замах на умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб") Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух був спланованим терактом.

Як писав iPress.ua, першими допомогу постраждалим від вибуху в Києві на вулиці Грушевського надали нацгвардійці, які після закінчення служби з охорони громадського порядку біля Адміністрації Президента їхали на автобусі в пункт постійної дислокації.

Сьогодні Петро Порошенко нагородив медаллю "За врятоване життя" військовослужбовця Національної гвардії України Сергія Добровольського, який надав першу медичну допомогу жінці, постраждалій від вибуху на вулиці Грушевського.