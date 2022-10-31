ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДва розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" були пошкоджені у Псковській області в результаті вибухів.
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Вибухом у Псковській області знешкоджені два гелікоптери Ка-52
У вересні міноборони рашистів демонструвало їх на війні проти України
Ілюстративне фото
Про це повідомив російський телеканал РЕН ТВ, посилаючись на співрозмовника, знайомого із ситуацією. За їхньою інформацією три вибухи пролунали пізно ввечері 30 жовтня на гелікоптерному майданчику в Островському районі.
Телеканал не уточнює , що стало причиною вибуху. Водночас, офіційні джерела цю інформацію телевізійникам не підтвердили.
Бойові гелікоптери Ка-52 здатні вражати броньовану та неброньовану техніку, а також повітряні цілі. Вартість одного вертольота становить близько 14 млн доларів.
російські ЗМІ зазначають, що 11 вересня міноборони рф показало кадри бойової роботи екіпажів ударних вертольотів Ка-52 та Мі-28 під час війни в Україні, де ті використовували некеровані авіаційні ракети.
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31 10 2022 11:36 МЕДІА
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