Вибухом у Псковській області знешкоджені два гелікоптери Ка-52

У вересні міноборони рашистів демонструвало їх на війні проти України

Два розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" були пошкоджені у Псковській області в результаті вибухів.

Про це повідомив російський телеканал РЕН ТВ, посилаючись на співрозмовника, знайомого із ситуацією. За їхньою інформацією три вибухи пролунали пізно ввечері 30 жовтня на гелікоптерному майданчику в Островському районі.

Телеканал не уточнює , що стало причиною вибуху. Водночас, офіційні джерела цю інформацію телевізійникам не підтвердили.

Бойові гелікоптери Ка-52 здатні вражати броньовану та неброньовану техніку, а також повітряні цілі. Вартість одного вертольота становить близько 14 млн доларів.

російські ЗМІ зазначають, що 11 вересня міноборони рф показало кадри бойової роботи екіпажів ударних вертольотів Ка-52 та Мі-28 під час війни в Україні, де ті використовували некеровані авіаційні ракети.