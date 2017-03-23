Вибухи на арсеналі в Балаклії можуть тривати ще тиждень, - Гройсман
Про це він сказав журналістам у Харківській області, де провів засідання оперативного штабу, інформує LB.ua.
"Ми бачимо, що уражено близько половини арсеналу. Ми бачимо, що нам потрібно ще кілька днів - від трьох до семи днів може тривати ситуація. Але ми будемо готові і до розмінування, і з будівельними матеріалами для відновлення зруйнованих об'єктів", - сказав Гройсман.
За його словами, зараз потенційна зона ураження - 10 кілометрів, в її межах мешкають 36 тисяч осіб.
"Ми очікуємо скорочення інтенсивності вибухів і горіння, але територія ще дуже небезпечна... Ми очікуємо, що ситуація буде вщухати. Це буде означати, що оперативні служби проведуть розмінування, щоб люди змогли повернутися, але поки що занадто рано повертатися, люди повинні залишатися за межами 10 кілометрів", - додав він.
Гройсман повідомив, що зараз розглядається кілька версій, чому почалася пожежа, - від диверсії до недбалості.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.
Згодом повідомили, що площа пожежі на військових складах в Балаклії збільшилася, а локалізувати загоряння поки не вдалося.
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