Вибухи в Калинівці: евакуювали 28,3 тисяч осіб, одна особа постраждала

Станом на 6 годину ранку середи у Калинівському районі евакуйовані 28,3 тисяч осіб, з яких евакуюється власним транспортом 20 тисяч чоловік, з збірних евакопунктів – 8,3 чоловік. Крім того, з Центральної районної лікарні евакуйовано 180 хворих

У Вінницькому районі проведена евакуація 1366 людей. Розміщення евакуйованого населення здійснюється у Вінницькій районній лікарні (р. Вінниця).

За попередньою інформацією, одна жінка травмована, її доставили в вінницьку Центральну районну лікарню, - йдеться в повідомленні ДержНС.

Підрозділами ДержНС ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

Зараз закрите для руху всіх видів транспорту, у тому числі:

- автотранспорту на автодорозі Житомир - Могилів - Подільський;

- залізничного транспорту на перегоні Сосенко - Калинівка Південно-Західної залізниці;

- повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від р.. Калинівка.

Відключені лінії електропередач Калинівка-Укрфлора і Калинівка-Лаврівка. Відключено газопостачання с. Дорожнє, с. Капустянка, с. Лаврівка.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 людина і 149 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.

Про причини пожежі на складах боєприпасів у Калинівці на даний момент також говорити рано. Рятувальники проводять евакуацію жителів Калинівки. Місцеві жителі повідомляють, що в місті перебої з електропостачанням.

В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.

Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

УЗ також вирішує питання про направлення на місце події пожежних поїздів, готові та поїзди для евакуації населення. Відомо, що горить і вибухає на 48 арсеналі - базі зберігання боєприпасів ЗСУ у Вінницькій області, в декількох кілометрах від міста Калинівка. За даними, наявними у відкритих джерелах, на арсеналі зберігається 188 тисяч тонн боєприпасів. Площа арсеналу близько 60 гектарів.