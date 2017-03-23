Вибухи на військовому складі у Бакалії відбуваються на технічній території арсеналу
Проте спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків, повідомляє прес-служба ДержНС.
Окрім того, снаряди долітають до села Яковенково (12 км від Балаклії). Є пошкоджені будівлі - вибиті шибки і шифер, повідомляє "СТБ".
Міністр оборони Степан Полторак розповів під час брифінгу, що пожежа на складі з боєприпасами в Балаклії триває, горить третину території арсеналу.
"Сьогодні сталися вибухи, і вони, на жаль, продовжуються в цей час. В цей час, на жаль, пожежа не локалізована і вона триває десь на третині всього арсеналу", - повідомив Полторак.
Нагадаємо, що в ніч на четвер 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від Балаклеї Харківської області.
Через це у Балаклії оголосили евакуацію. Людей вивозять у села Савинці та Шевелівку, а також у Лозову, Нову Водолагу, Мілову, Шевченкове.
У свою чергу головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів на складах боєприпасів поблизу міста Балаклея у Харківській області, за попередніми даними, є диверсія.
З Балаклії на Харківщині, де горить найбільша в Україні база озброєння, йде величезний потік машин - люди поспішно залишають свої домівки.
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