Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вибухи у Болоньї: кількість постраждалих перевищила 60, щонайменше двоє загиблих

Стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий
Кількість постраждалих у результаті вибуху у Болоньї (Італія) зросла до понад 60 осіб, крім того, щонайменше двоє - загинули.
Вибухи у Болоньї: кількість постраждалих перевищила 60, щонайменше двоє загиблих Фото: bologna.repubblica.it

За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий, повідомляє La Repubblica.

Також у результаті вибуху частково обвалився міст. На відео, яке поширили у мережі, видно, що на трасі утворилася величезна діра.

Як повідомляв iPress.ua, близько 14.00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміла серія вибухів. Ймовірно, вибухнула цистерна, яка перевозила горючі матеріали.

Пожежа, яка почалася після вибухів, перекинулася на автомобілі щонайменше двох дилерських центрів поблизу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.