Вибухи у Болоньї: кількість постраждалих перевищила 60, щонайменше двоє загиблих

Кількість постраждалих у результаті вибуху у Болоньї (Італія) зросла до понад 60 осіб, крім того, щонайменше двоє - загинули.

За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий, повідомляє La Repubblica.

Також у результаті вибуху частково обвалився міст. На відео, яке поширили у мережі, видно, що на трасі утворилася величезна діра.

Як повідомляв iPress.ua, близько 14.00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміла серія вибухів. Ймовірно, вибухнула цистерна, яка перевозила горючі матеріали.

Пожежа, яка почалася після вибухів, перекинулася на автомобілі щонайменше двох дилерських центрів поблизу.