Вибухи в Калинівці: МОЗ виділило медикаменти та медичні вироби на 10 млн грн
"26.09.2017 року відбувся вибух боєприпасів на майданчиках арсеналу в/ч А 1119, розташованого неподалік м. Калинівка. У зоні надзвичайної ситуації опинилися: військове містечко (490 осіб), частина м. Калинівки (15 тис. осіб), частина с. Павлівка (3600 осіб), частина с. Сальник (1800 осіб) та Калинівська ЦРЛ", - повідомляє прес-служба МОЗ.
Так, до ліквідації надзвичайної ситуації та евакуації населення із зони ураження залучено 10 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, всього 30 осіб. Також розгорнуто 5 тимчасових медичних пунктів на збірних евакопунктах.
Наразі із закладів охорони здоров'я, що розташовані в зоні ураження, було евакуйовано до лікувальних закладів м. Вінниці 180 осіб.
За інформацією Вінницького ЦЕМД та МК 27.09.2017 року о 0253, (внаслідок НС) снаряд попав в приватний будинок, внаслідок чого постраждала 1 особа, яка госпіталізована до Вінницької центральної районної лікарні.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.
Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
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