Вибухи в Калинівці: МОЗ виділило медикаменти та медичні вироби на 10 млн грн

До ліквідації надзвичайної ситуації та евакуації населення із зони ураження залучено 10 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги

Для забезпечення медичних потреб, які виникли внаслідок пожежі в Калинівці Вінницької області, виділено медикаменти та медичні вироби на загальну суму 10 млн гривень.

"26.09.2017 року відбувся вибух боєприпасів на майданчиках арсеналу в/ч А 1119, розташованого неподалік м. Калинівка. У зоні надзвичайної ситуації опинилися: військове містечко (490 осіб), частина м. Калинівки (15 тис. осіб), частина с. Павлівка (3600 осіб), частина с. Сальник (1800 осіб) та Калинівська ЦРЛ", - повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, до ліквідації надзвичайної ситуації та евакуації населення із зони ураження залучено 10 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, всього 30 осіб. Також розгорнуто 5 тимчасових медичних пунктів на збірних евакопунктах.

Наразі із закладів охорони здоров'я, що розташовані в зоні ураження, було евакуйовано до лікувальних закладів м. Вінниці 180 осіб.

За інформацією Вінницького ЦЕМД та МК 27.09.2017 року о 0253, (внаслідок НС) снаряд попав в приватний будинок, внаслідок чого постраждала 1 особа, яка госпіталізована до Вінницької центральної районної лікарні.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.