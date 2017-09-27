Вибухи в Калинівці розслідують як диверсію, - ВІДЕО

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ст. 113 Кримінального кодексу України.

Наразі з’ясовуються обставини події та здійснюються першочергові слідчі дії, - повідомляє прес-служба відомства.

"Думаю, щойно буде локалізовано пожежу, у слідчих буде можливість ретельно дослідити, вони зможуть визначити остаточну кваліфікацію, тоді остаточно стане відомо про версію. Поки попередня версія – диверсія", - повідомила в ефірі "112 Україна" речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона також прокоментувала антитерористичні навчання СБУ, що проходили у Вінниці.

"Це були навчання, вони сьогодні припинені у зв’язку з НП. Навчання були передбачені в плані, затвердженому ще наприкінці минулого року. Такі навчання лише у вересні відбулися в 7 регіонах України і відбувались вони в самій Вінниці на об’єкті енергетики. Вони зовсім не пов’язані з тим, що сталося під Вінницею, в Калинівці. Такі навчання в СБУ відбуваються постійно", - сказала Олена Гітлянська.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.