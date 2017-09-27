Вибухи в Калинівці розслідують як диверсію, - ВІДЕО
Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ст. 113 Кримінального кодексу України.
Наразі з’ясовуються обставини події та здійснюються першочергові слідчі дії, - повідомляє прес-служба відомства.
"Думаю, щойно буде локалізовано пожежу, у слідчих буде можливість ретельно дослідити, вони зможуть визначити остаточну кваліфікацію, тоді остаточно стане відомо про версію. Поки попередня версія – диверсія", - повідомила в ефірі "112 Україна" речниця СБУ Олена Гітлянська.
Вона також прокоментувала антитерористичні навчання СБУ, що проходили у Вінниці.
"Це були навчання, вони сьогодні припинені у зв’язку з НП. Навчання були передбачені в плані, затвердженому ще наприкінці минулого року. Такі навчання лише у вересні відбулися в 7 регіонах України і відбувались вони в самій Вінниці на об’єкті енергетики. Вони зовсім не пов’язані з тим, що сталося під Вінницею, в Калинівці. Такі навчання в СБУ відбуваються постійно", - сказала Олена Гітлянська.
Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.
У результаті вибухів на складі боєприпасів у місті Калинівка (Вінницька область) травмовано жінку. У стані середньої тяжкості її госпіталізовано.
В'їзди в Калинівку перекриті, поліція забезпечує збереження майна від мародерів. Перекрито рух на трасі Вінниця-Київ та Житомир-Могилів-Подільський.
Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
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