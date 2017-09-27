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Вибухи в Калинівці: траса Вінниця-Київ перекрита, триває евакуація людей, - ВІДЕО

За словами рятувальників, це було зроблено для того, щоб не допустити скупчення автомобілів
Траса Вінниця-Житомир-Київ перекрита. У Калинцівці мешкає 19 тисяч людей, у Павлівці -1,5 тисячі, у Сальнику - 1,2 тисячі.
Вибухи в Калинівці: траса Вінниця-Київ перекрита, триває евакуація людей, - ВІДЕО Фото: скріншот

Про це 112.ua повідомили у черговій частині ДержНС Вінниці.

Нагадаємо, що в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів. На місці працюють два пожежні танки.

Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.

Начальник Генштабу Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що терміново виїхав з групою офіцерів Генштабу до Калинівки.

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27 09 2017 00:14
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