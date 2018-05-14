Число загиблих внаслідок вибухів в церквах Індонезії збільшилася до 17

Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація ІДІЛ

Кількість загиблих внаслідок вибухів в церквах Індонезії зросла до 17 осіб.

Окрім 17 загиблих, ще 45 осіб дістали поранення, - повідомляє видання Detik з посиланням на поліцію провінції Східна Ява.

За інформацією місцевої поліції, найбільше число жертв було зафіксовано в церкві, де вибуховий пристрій привела в дію жінка-смертниця.

Раніше повідомлялося, що на острові Ява, у місті Сурабая, у трьох церквах відбулися вибухи. Відзначається, що виконавцями атаки стали члени однієї сім'ї: мати з двома дітьми влаштувала вибух у протестантській церкві, а батько і ще троє синів - у римо-католицької церкви і церкви п'ятидесятників.

Також вдалося виявити три бомби, які не розірвалися, ще у двох церквах. Раніше iPress.ua повідомляв, що внаслідок вибухів у трьох церквах на острові Ява в Індонезії загинуло щонайменше 9 осіб, понад 40 дістали поранення.

Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Індонезії.