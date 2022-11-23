CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Єрусалимі 23 листопада пролунали два вибухи на автобусній зупинці — загинула одна людина, щонайменше 14 людей отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибухи в Єрусалимі. Одна людина загинула, щонайменше 14 людей поранені
Фото: УНН
Про це пише Reuters.
За словами ізраїльських поліцейських, цю атаку здійснили палестинські бойовики.
Перший вибух стався в годину пік, вибуховий пристрій заклали на автобусній станції біля виїзду з міста. Другий пролунав приблизно за 30 хвилин. Речник поліції Елі Леві повідомив, що перший вибух стався через потужний вибуховий пристрій.
"Такого скоординованого нападу на Єрусалим не було багато років", ― сказав він.
За даними Радіо ізраїльської армії, вибухівку заховали в мішках, принаймні в одному з них були також цвяхи.
Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що після першого вибуху госпіталізували 12 людей. Ще троє отримали поранення внаслідок другого вибуху. Один із поранених помер у лікарні.
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23 11 2022 11:29 МЕДІА
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