Видання Guardian і Observer змінять формат на таблоїдний наступного року

Таблоїдними формат передбачає вихід газети на меншому за розміром аркуші формату A3

Британські газети Guardian і Observer на початку 2018 року перейдуть на таблоїдний стиль.

Обидві газети зараз приносять збитки, а зміна формату, на думку видавництва, допоможе виданням стати беззбитковими до 2019 року.

Зараз газети виходять в форматі "Берлінер" - це щось середнє між таблоїдними форматом і традиційними великими газетними листами. Таблоїдними формат передбачає вихід газети на меншому за розміром аркуші формату A3.

Завдяки зміні стилю видавництво зможе закрити друкарні в районі Траффорд в Манчестері і Стратфорд в Лондоні, інформує Російська служба ВВС з посиланням на видавництво Guardian Media Group.

Друк газети буде передана на аутсорсинг компанії Trinity Mirror, що володіє таблоїдами Mirror, Sunday Mirror і People.

Guardian Media Group також збирається реструктуризувати свій рекламний бізнес і скоротити на нього витрати.

"Берлінер - це красивий формат, який прекрасно служив нашим читачам протягом 12 років, але ми знаємо, що наші читачі найбільше цінують нашу відзначену нагород, якісну, незалежну журналістику, а не форму або розмір газет", - заявила головний редактор Guardian Кетрін Вінер.

Вінер обіцяла надати новий вигляд газетам Guardian і Observer, які стануть, за її словами, зухвалими, помітними і красивими.

У 2015 році Вінер стала першою жінкою, яка очолила цю газету за її майже 200-річну історію.

Газета льоволіберальних британських кіл, Guardian перейшла на формат "Берлінер" в 2005 році. До цього вона виходила на великих за розміром аркушах. Тоді ж відбулася повна зміна дизайну газети. Зміна формату сталася за часів попередника Вінер Алана Расбріджер, який був головним редактором газети протягом 20 років.

Guardian Media Group витратила 50 млн фунтів (більше 63 млн доларів) на нові преси для переходу газети на "Берлінер".

У 2021 року виповниться 200 років від дня першого виходу газети. До 1959 року вона носила назву Manchester Guardian.