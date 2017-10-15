Видавець Ларрі Флінт пропонує $10 млн за інформацію, яка призведе до імпічменту Трампа

Видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією 10 мільйонів доларів премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президенту США Дональду Трампу.

Відповідне оголошення опубліковано в газеті Washington Post. Фото із зображенням реклами Флінта на своїй сторінці у Twitter розмістила репортерка Fox Business Ліз Клемен, повідомляє The Hill.

Larry Flynt ad offering $10M on Trump dirt https://t.co/t57YJefbsB — FOX Business (@FoxBusiness) 13 жовтня 2017 р.

"Ларрі Флінт і журнал Hustler оголошують про пропозицію до $10 млн за інформацію, яка приведе до імпічменту і зміщення з поста Дональда Трампа", – йдеться в оголошенні.

У самому матеріалі висловлено ряд претензій до президента США, зокрема, за "призначення недостатньо кваліфікованих осіб на високі посади".

"Я відчуваю, що мій патріотичний обов'язок і обов'язок всіх американців – скинути Трампа, поки не стало надто пізно... Імпічмент – це брудна, спірна справа, але альтернатива – ще три роки дестабілізувати дисфункції – ще гірша", – сказав Флінт.