Видавець Ларрі Флінт пропонує $10 млн за інформацію, яка призведе до імпічменту Трампа
Відповідне оголошення опубліковано в газеті Washington Post. Фото із зображенням реклами Флінта на своїй сторінці у Twitter розмістила репортерка Fox Business Ліз Клемен, повідомляє The Hill.
Larry Flynt ad offering $10M on Trump dirt https://t.co/t57YJefbsB— FOX Business (@FoxBusiness) 13 жовтня 2017 р.
"Ларрі Флінт і журнал Hustler оголошують про пропозицію до $10 млн за інформацію, яка приведе до імпічменту і зміщення з поста Дональда Трампа", – йдеться в оголошенні.
У самому матеріалі висловлено ряд претензій до президента США, зокрема, за "призначення недостатньо кваліфікованих осіб на високі посади".
"Я відчуваю, що мій патріотичний обов'язок і обов'язок всіх американців – скинути Трампа, поки не стало надто пізно... Імпічмент – це брудна, спірна справа, але альтернатива – ще три роки дестабілізувати дисфункції – ще гірша", – сказав Флінт.
Як повідомляв iPress.ua, демократ палати представників США Ел Грін планував запустити офіційну спробу імпічменту президента США Дональда Трампа.
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